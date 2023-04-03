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日本政府上修目標 放眼半導體銷量2030年增2倍

中央社／ 東京3日綜合外電報導
圖為半導體示意圖。路透
圖為半導體示意圖。路透

日本經濟產業省今天表示，將在2030年之前讓半導體產業銷售額提高至2020年的3倍，來到15兆日圓（約新台幣3.4兆元）。經歷全球供應鏈大亂後，日本正努力提升國內晶片生產量。

路透社報導，日本將晶片視為強化經濟安全性的戰略性產品，並提供巨額補貼給像是台積電等到日本建廠，或擴大在日本現行工廠規模的企業。

經產省今天建議於6月修訂半導體與數位產業的營業額成長目標。新目標是在2030年之前，讓國內半導體相關企業的合計營業額提高至2020年的3倍，來到15兆日圓。

日本在全球晶片市場的占比，從1980年代末期的50%，下滑至目前的10%，被諸如韓國三星電子（Samsung Electronics Co Ltd）等資金雄厚的對手追過。

日本經濟 半導體 台積電

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