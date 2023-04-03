結盟破口？日本以高於上限價格購買俄油 美國點頭

美國集結歐洲盟友對俄羅斯原油設置每桶60美元（約台幣1837元）的購買價格上限，但華府在亞洲最親密的盟友之一日本，卻正以高於上限價格購買俄油。儘管美國已同意，而且日本採購規模僅是俄國產量的冰山一角，但這仍反映出以美國為首的俄油價格上限結盟「破裂」。

日本坦言需確保能獲得俄國能源，此一讓步顯示日本仰賴俄國供應化石燃料，分析家表示這會導致日本在全力支持烏克蘭對俄戰爭上可能會猶豫。

日本去年就已開始購買俄國天然氣。日本是七大工業國集團（G7）中唯一沒有軍援烏克蘭致命性武器的成員國，日本首相岸田文雄也是俄國侵烏後最後一位訪烏的G7領袖。

設定俄油價格上限的效果在於，石油購買國即使沒有與美國結盟，一般也需使用美國或其盟友公司的保險或其他服務。G7、歐盟和澳洲均已同意，禁止那些公司服務支付超過每桶六十美元金額的俄油買家。

日本近10%的天然氣進口來自俄國，其中大多來自薩哈林二號計畫，而且去年購買量比2021年增加4.6%。日本官方貿易統計數據亦顯示，日本1、2月向俄國購買74萬8000桶原油，總價約5200萬美元（約台幣15億元），平均每桶不超過70美元（約台幣2140元）。俄國每天出口數百萬桶原油，日本購買數量僅是俄國總產量的冰山一角。

這與德國形成對比，德國在俄烏戰爭前，55%的天然氣進口量仰賴俄國；他們在戰爭爆發後迅速改造進口基礎設施，在完全被切斷供應的狀況下生存。德國去年經濟成長速度比日本快，推翻先前俄國切斷供應天然氣會引發德國衰退的預測。

日本天普大學研究日俄關係的教授布朗表示，「這並不是說日本離不開俄油。他們可以，他們只是不想這麼做」，「如果他們認真支持烏克蘭」，應最終放棄薩哈林計畫。

然而，日本幾乎不生產化石燃料，大多仰賴進口天然氣和煤炭發電。官員們表示，若放棄取得俄國液化天然氣將適得其反，因為俄國可能轉而將液化天然氣賣給中國大陸。