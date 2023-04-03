OPEC+減產 亞洲煉油業擔心5月沙國官訂售價急升
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）突然大舉減產，使亞洲煉油業陷入困境，準備在必要時向現貨市場購油。
OPEC+搶在沙烏地阿拉伯公布5月官訂售油價格（OSP）之前宣布減產，使一些沙國的合約購油客戶擔心，5月能否從沙國買到數量足夠且品級相符的原油。
中國大陸一些煉油廠擔心沙國及其他產油國的報價太貴，因此正考慮向拉美、美國及西非供應商採購現貨原油。在此之前，大陸中油公司已經向加拿大、哥倫比亞及厄瓜多爾至少採購800萬桶原油，將於4月裝船。
印度拉特纳吉里煉油與石化公司執行長蘇拉納表示，國際油市供給充裕，不必擔心買不到油。OPEC+可能因為預期油價下跌，或需求減少，因此做預防性的減產。他不認為油價會超過每桶90美元。
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