降價有效！特斯拉Q1全球交車量創新高
電動車大廠特斯拉（Tesla）第1季在全球交付了422,875輛車，創下新高紀錄，該公司先前降價以吸引受到升息和通膨衝擊的消費者。
這項在周日公布的成績略微超過彭博資訊先前訪調分析師預期的421,164輛。
總部在德州奧斯汀的特斯拉上季生產了440,808輛車，也多於分析師預估的432,513輛。特斯拉執行長馬斯克在上次財報的電話會議上表示，特斯拉今年的產量目標是180萬至200萬輛車。
深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）的經理合夥人孟斯特（Gene Munster）說：「特斯拉交車量符合市場普遍預期，但相對於一些耳語數字則令人失望。他們的交車量比一年前成長36%，但馬斯克在上次財報電話會議上說交付量會成長50%。在今年的剩餘時間，特斯拉將必須加快交車速度。」
路孚特訪調的分析師預期特斯拉交車量為430,008輛車，MarketWatch甚至有幾位分析師預期可超過43.2萬輛。
特斯拉沒有公布按地區細分的銷售數據，但美國和中國大陸是最大市場，而絕大多數的銷量來自Model 3轎車和Model Y跨界休旅車。
在去年第4季的交車量令投資人失望後，特斯拉今年初大幅降價以提振需求。
Robert W. Baird的Ben Kallo說：「這些是非常好的數字。外界有很多不同的預期共識。大家很快就會從這個數字轉向談論第1季的利潤率。他們很關注降價可能損害利潤率。」
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