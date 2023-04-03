巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。路透
台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。路透

巴隆金融周刊（Barron's）報導，一般都認為半導體是21世紀的關鍵資源，各大強權都正挹注鉅額資金，確保更多晶片在境內生產。然而，這場晶片競賽也擺脫不了全球最古老的關鍵資源－水，可能要因應日益缺水的問題。

製造半導體是一項耗水的工作，全球的晶片生產中心台灣，在2021年遭遇半世紀以來最嚴重的乾旱，當時台積電必須用卡車運水，以維持晶圓廠運作。今年的水情可能更糟。加拿大亞太基金會的報告指出，如今台灣主要水庫的蓄水量僅四分之一，「配給用水正成為新常態」。

台灣地處亞熱帶地區，常有季風帶來豐沛雨量，即便如此也會遇到水情告急，而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部，天候又比台灣更乾燥。

鳳凰城官員估計，若台積電在該處建滿六座晶圓廠，每年可能需要多達4,933萬立方公尺的水，足夠供應16萬戶家庭。

曾任鳳凰城水務公司主管的Kyl水資源政策中心研究部門負責人索倫森說，鳳凰城約40%的水來自科羅拉多河。這條河流經美國七個州（亞利桑那州是最後一個），而這些州上百年來都在爭奪水資源。在經歷20年的乾旱後，這條河的水位又比目標水位低了40%。

由此看來，台積電與也在附近設廠的競爭對手英特爾，除了要搶市場，可能還得搶水。

索倫森說，科羅拉多河約七成水用於農業，農民又往以合適價格獲得一些分配。美國原住民權利基金會律師斯特普爾頓說，至少29個原住民部落也在科羅拉多盆地提出水權要求。

因此巴隆認為，不意外的話，對台積電來說，鳳凰城的「水政治」肯定比在台灣的情況更複雜。

台積電 美國 半導體

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