OPEC+意外宣布減產

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）2日意外宣布將每日減產超過100萬桶，先前市場預期OPEC+可能維持既有的減產協議不變。

OPEC+預定3日召開產量策略會議，沙烏地率先表示將自行美日減產50萬桶，科威特、阿拉伯聯合大公國級阿爾及利亞等成員國也宣布跟進，俄羅斯則說原本從3~6月執行的減產措施，將持續到今年底。

這項決策出乎市場意料，此前路透引述知情人士指出，這次可能不會改變產量目標，與會代表說，「很難預期會有任何新發展」，伊拉克庫德地區石油產量減少和近來的油價下跌，重要性還不足以影響OPEC+今年的整體政策路徑。

稍早前，彭博資訊也指出，上月的銀行業風暴拖累布蘭特油價跌至15個月低點，使外界揣測OPEC+可能推動新一輪減產以支撐油價，但隨著局勢回穩，OPEC+也展現出按兵不動的跡象。

隨著市場對金融市場動盪擴散的疑慮消減，市場再度聚焦中國大陸的石油需求復甦，和俄羅斯入侵烏克蘭後的石油生產前景。