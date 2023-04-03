美提高舉債上限 有隱憂

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

巴隆金融周刊（Barron's）提醒，儘管市場目前關注銀行業動盪的發展，但也不能忽視美國政府提高舉債上限支撐，因為這項阻礙也可能造成亂局，從而引發美股下挫。

美國聯邦政府已在1月觸及略低於31.4兆美元的舉債上限，國會似乎將在未來幾個月陷入調高舉債上限的漫長爭鬥，否則美國可能面臨歷來首見的債務違約。

巴隆周刊指出，美國財政部用盡手段的最後期限近期將更加明朗，取決於4月的政府稅收和退稅情況。財長葉倫在1月推測，最後期限可能落在6月，經濟學家推估的時機則為更晚一些的夏季，例如8月。

對投資人來說，透過貨幣市場基金避險是個不錯的選項，但隨著最後期限逼近，美債波動性升高也能影響相關標的。美股也可能因舉債上限僵局而大跌，而且銀行業仍脆弱，對潛在震撼和美債殖利率的快速變化相當敏感。

國會失能加上舉債上限問題，顯然無法讓投資人安心。美國1年期公債的信用違約交換在3月稍早觸及歷史新高，超越2011年高點。美國在2011年陷入調高舉債上限的惡鬥，導致信評機構標準普爾公司摘除美國的3A頂級信評。

美國 美股

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