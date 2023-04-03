美銀行體系手頭更緊了

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
第1季資金洪流湧向美國貨幣市場基金，反應投資人仍擔心經濟衰退與銀行業風暴未止。（歐新社）
第1季資金洪流湧向美國貨幣市場基金，反應投資人仍擔心經濟衰退與銀行業風暴未止。（歐新社）

儘管美股第1季亮麗收漲，同期卻也有資金洪流湧向美國貨幣市場基金，反應投資人仍擔心經濟衰退與銀行業風暴未止。分析師與投資人認為，資金流向貨幣市場基金的勢頭不太可能在短期內停止，可能使銀行體系頭寸益發緊俏，進一步削弱放款能力，加重衰退憂慮。

數據顯示，3月初以來，貨幣市場基金淨流入超過3,400億美元，整體規模達到創紀錄的5.2兆美元。聯準會（Fed）一年來大幅升息，使貨幣市場基金的投報率遠高於銀行存款利率，且基金安全性與美國短期公債大致相當。

普萊仕集團貨幣市場交易主管史普拉特利表示，銀行存款利率僅約0.5%，而貨幣市場基金利率約4%，現在資金正迅速轉向。一些專家警告，資金湧向貨幣市場基金，也進一步威脅銀行業穩定，尤其是一些無法對存戶提供更高存款利率的地區銀行。

更重要的是，貨幣市場基金吸入的大量資金最終不會回流到銀行，而是透過附賣回機制停留在聯邦資金體系內，賺取優渥的隔夜利率。專家警告，如果更多銀行存戶將存款移往貨幣市場基金，較小型金融機構的資金將更加緊俏，並削弱銀行的放款能力。

由於存戶信心下降，即使未來Fed開始降息，資金轉移仍將持續。保德信投資管理公司貨幣市場基金主管表示，即使Fed降息，但基金與存款間的利率差距仍大，因此資金不太可能回流到銀行。

展望本周，市場將緊盯預定7日公布的美國3月就業報告，也是Fed在5月初決策前的最後一份就業報告，非農就業人口預料將增加31.1萬人。

Fed

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