美多代同堂 又開始流行

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國「多代同堂」家庭型態又開始流行。（網路照片）
美國「多代同堂」家庭型態又開始流行。（網路照片）

對現代人來說，「多代同堂」似乎已是很久遠的事。但近年來在美國這種家庭型態又開始流行。

多代同堂的大家庭型態其實優點不少，例如分享財務資源、分擔照護老人和小孩的責任。倡導跨代結合的華府團體Generations United的執行董事巴茲說，大家庭在20世紀的上半葉很常見，如今在21世紀的第一個十年又開始捲土重來。

皮尤研究中心資深研究員佛萊說，人口普查數據顯示，在1900年，約24%的美國人生活在多代同堂的家庭，這個比率在1940年前一直持續小幅上升。此後這項比率持續下坡，並在1970年跌至7%的谷底。

巴茲解釋說，20世紀中葉形成一種恥辱感，被稱為「約翰韋恩症候群」。人們覺得需要彼此是錯誤的，代表自己不夠堅強；「但人們不明白，我們有時需要支持，才能使我們更強大」。不過，2001年以來，生活在大家庭的人口比率開始增加，這期間發生不少大事，如網路泡沫、2007~2009年的經濟衰退，以及新冠疫情爆發。

佛萊表示，據皮尤中心估算，在2021年約有18%的美國人（相當於6,000萬人）生活在多代同堂的大家庭，反映年輕人晚婚並與父母同住，及有更多父母與成年子女及其家人同住。西語裔和亞裔移民增加，也使多代同堂家庭的數量增多，因為大家庭是這些移民的文化規範。他說，歐洲移民最不可能組成多代同堂家庭。

巴茲表示，大衰退過後，原以為生活在大家庭的人口會下降，但許多長者發現多代同堂能緩解寂寞，且家人聚在一起也有很多好處，例如分享財務資源，和分擔照護的責任。

73歲的莫克女士，2014年丈夫過世後，從德州搬到科羅拉多州Pagosa Springs，她沒料到子女、孫子會搬來與她同住，這項安排嘉惠所有人，她的車借給女婿使用，有助於節省開銷，女兒及女婿也會帶她去看病。

移民 美國

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