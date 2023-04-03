美裁員恐懼 改變購屋規則

美國愈來愈多購房者在合約加入一條罕見的免責條款：若他們在完成交屋前失去工作，可以反悔交易。

華爾街日報（WSJ）報導，這項「就業緊急條款」在2008年金融海嘯後曾熱門一段時間，但之後十年變得沒那麼普遍，隨著科技和金融業勞工對近來的裁員潮感到擔憂，這項條款的吸引力再度提高，而對經濟衰退和矽谷銀行（SVB）倒閉的憂慮，只可能會使這項條款更受歡迎。

紐約市房地產律師羅默表示，買家正在感到焦慮，並且希望增加保護。他有一位在科技業工作的客戶就要求在合約中加入這項緊急條款，若他在簽約後、完成交屋期間失業，將可退出交易，並全額拿回10%訂金，只須受到一些名義上的懲罰。

購屋合約加入緊急條款的原因很多，最常見者是融資緊急狀態，買家在無法取得房貸時，能取消交易。佛州房仲芮堤表示，相較於一年前，買家近來已更有自信開口要求加入緊急條款。美國房貸利率超過6%，使許多地區買家減少，提高了買家的話語權。

為賣方及房仲媒合的線上平台Homelight表示，第1季有53%房仲都說緊急條款增加了，多於去年第2季的30%。

房仲表示，在疫情的買房熱潮期間，許多買家為了搶購房屋，放棄驗屋和融資等標準緊急條款，但現在某些特定地區的賣家收到符合預期價格的開價可能只有一起，因而比一年前更願意接受加入緊急條款。

不過，有時賣方也會要求加入就業緊急條款。在加州從事房仲的古普塔正在處理一項交易，他的賣家最近失業，且持有的是H1B工作簽證。

古普塔說，這項協議的緊急條款內容是，若賣方30天內在美國找到工作，他將有權免責取消交易。若沒有這項條款，取消交易的賣家要賠償買方約43,000美元。