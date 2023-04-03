特斯拉Q1交車 喜見好采頭

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將在未來幾天公布第1季交車量數據，市場正緊盯美國政府補貼、執行長馬斯克降價策略對刺激需求的效益，分析師預期有望創新高。同時，特斯拉在丹麥的第1季交車量激增，也成為全球銷售的好兆頭。

路孚特訪調分析師的預期顯示，特斯拉第1季交車量有望超過43萬輛，比去年同期激增39%，也比去年第4季增加6%。

MarketWatch報導，好幾位分析師都預期特斯拉上季交車量將超過43.2萬輛，CFRA分析師尼爾森便指出，好幾個數據點都顯示，相較於低於市場預估，特斯拉上季交車量超越市場預期的可能性更高。

他說，特斯拉過去三季的產量都超過交車量，顯示今年初可能有大量庫存，而且供應情勢好轉、奧斯汀和柏林廠都增產，其中一個利多訊號是執行長馬斯克在上次的1月法說會透露，當時訂單幾乎是生產率的兩倍。

RBC資本市場公司分析師納拉嚴更預測將達44.5萬輛，因為中國大陸的產量和銷售數據依然強健，歐洲的交付情況約略符合正常趨勢，3月美國公布的每周銷售數據也很強，預估這個表現將會持續。數據顯示，特斯拉今年來到3月19日共賣出10萬6,915輛車，為歷來最佳單季表現。

特斯拉丹麥俱樂部表示，特斯拉第1季在當地共賣出5,225輛車，勇奪銷售冠軍，打敗福斯、豐田等車廠，市占率更高達13.08%。推特用戶方茲也說，特斯拉上季的丹麥銷量已超過去年全年在當地的銷售，且Model Y在3月創下3,203輛的銷售佳績，成為丹麥歷來單月銷量最高的車種。

馬斯克1月發動價格戰，押注特斯拉在業界名列前茅的利潤率，足以抵禦日益激烈的競爭，在經濟不景氣之際吸引客戶。特斯拉在美國已降價多達20%，在車輛降價後，旗下更多車款也符合美國政府每車補助7,500美元的資格。

分析師預期，特斯拉將進一步壓低售價，因許多同業已跟進其降價幅度，且經濟降溫的疑慮持續發酵。巴克萊分析師拉維說，鑒於特斯拉可能在德州奧斯汀和柏林持續增產，增加供應，可能帶動價格進一步下跌。

拉維說，美政府補貼暫時帶動特斯拉在美買氣，提前預支需求。美國財政部上周公布更嚴電動車稅務補貼規定，4月19日生效。特斯拉已說，最平價車款Model 3稅務補貼可能減少。