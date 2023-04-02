職缺數近歷史高點…卻感覺每個人都在失業 迪士尼裁7千人背後的「大裁員錯覺」

摘要 1. 迪士尼啟動為期三輪總計7,000人的裁員，繼Meta、亞馬遜加碼裁員約萬名人力後，又有大公司裁員。 2. 實際上，這可能是「大裁員錯覺」。美國1月解雇率僅1.1％，每個失業的美國人對應到1.9個空缺職位，實際上是大缺工，人力市場緊俏。 3. 因為目前裁員集中在科技產業以及極度知名的科技巨頭，才讓人們體感上覺得好像有大裁員潮。

3月底，娛樂龍頭迪士尼啟動為期三輪總計7,000人的裁員，繼科技巨頭Meta、亞馬遜加碼裁員約萬名人力後，又有大公司裁員。

裁員裁不停，景氣是不是很差？裁員潮是不是無止盡？但真相是：現在公司解雇的人數逼近歷史低點。

裁員集中科技業

整體解雇率處於歷史低點

雖然科技巨頭不斷裁員的新聞令人心驚，但《商業內幕》報導，事實上，根據美國勞工統計局的調查，1月裁員和解雇率徘徊在1.1％，裁員人數170萬人，與疫情前一個低點數字2016年9月的160萬人差不多。

就連失業保險索賠數字也佐證，廣泛勞動力市場未出現大規模裁員。這幾個月以來，美國首次申請失業救濟的人數穩定下降，截至2月25日那週，剩19萬人申請，遠低於去年7月中的26萬高峰數字。

美國徵才網站ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）甚至指出：「大多數產業的公司現在似乎更不願意裁員或解僱員工——即使是表現不佳的員工。」

事實上，美國現在經歷的是缺工潮，而非裁員潮。勞動力市場仍相當緊張，缺工問題嚴重。

3月初，美國勞工部公布1月非農職位空缺數是1,082萬，不僅高於預期，也遠高於疫前的600萬職缺數。每個失業的美國人對應到1.9個空缺職位，與過去幾年相比異常高，空缺職位數多過可填補空缺的工人數。

目前的裁員集中在科技產業。1月，在包含科技服務在內的專業和商業服務部門，被裁員和解雇的人數比前一個月增加約24萬人，裁員和解雇率達2.3％，大增0.8個百分點。

而科技公司之所以裁員，主要是因為疫情間過度投資、擴編，以及削減成本，以應對通膨時人購買高價科技產品的消費力降低。

當然，美國有成千上萬的員工被解雇是事實，但，「殘酷的現實是，目前最脆弱的高風險科技產業只佔全國勞動力市場一小部分。」求職網站Glassdoor首席經濟學家特拉薩斯（Aaron Terrazas）表示。

那為什麼裁員感覺無所不在？

媒體曝光效應、人們嚮往科技業工作

現在裁員的大多是極度知名的科技公司，才讓人們「體感」上覺得好像所有人都在失業。

「我們如此頻繁看到裁員新聞，因為我們談論的是大公司——Meta、Facebook、亞馬遜、迪士尼。」康乃爾大學勞工關係學院實驗室研究主管韋弗（Russell Weaver）說。

不過，雖然科技業裁員無法代表整個就業市場全貌，人們對這些公司的裁員新聞感到驚訝或焦慮，也有其道理。

第一個原因，是許多人嚮往科技業的工作，因此自然會關注科技業動態。

根據ZipRecruiter的求職者調查，雖然只有4％的受訪者在科技業工作，卻有2成的受訪者表示希望在科技業工作。

第二，科技業主導某些市場、甚至是一些城市蓬勃發展的主因，會影響當地產業動態。

第三，則是因為科技業往往是龍頭產業，在所有人心中具指標性意義。

「科技產業發生的事情可能對每個人都非常重要，因為它代表美國經濟的頂點。」經濟學家波拉克說。

「在我們的集體想像中，科技、風險密集產業扮演極大角色，因為長期以來它一直是創新先驅，而且在過去十年推動成長。」經濟學家特拉薩斯也表示。

雖然現在的大公司裁員潮對就業市場影響不大，但大家仍會持續關注的，是產業人力洗牌，會如何影響過去佔據市場頂端的企業，以及未來帶動創新及成長的會是誰。

資料來源：商業內幕、Indeed

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