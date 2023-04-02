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美國晶片法案相關規定引發不滿 韓國專業人士：霸王條款不可接受

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集微網消息，據央視《朝聞天下》報導，美國商務部近日公佈《晶片與科學法案》的所謂「護欄」條款細則，在韓國引發軒然大波，遭到媒體和業界人士的批評。 圖源：朝聞天下
集微網消息，據央視《朝聞天下》報導，美國商務部近日公佈《晶片與科學法案》的所謂「護欄」條款細則，在韓國引發軒然大波，遭到媒體和業界人士的批評。 圖源：朝聞天下

集微網消息，據央視《朝聞天下》報導，美國商務部近日公佈《晶片與科學法案》的所謂「護欄」條款細則，在韓國引發軒然大波，遭到媒體和業界人士的批評。所謂「護欄」條款的細則規定，申請補貼的半導體企業需提交不同晶片種類的產能、預期收益率等信息，此外，還要求公開與生產相關的詳細數據。多位韓國專業人士表示，美國的這種霸王條款不可接受。

韓國半導體產業協會常務副會長李昌漢表示，如果企業的敏感信息被提交到美國商務部，我們很擔心這些信息會泄露給其他企業。

韓國漢陽大學教授金光錫指出，美國以所謂的國家安保的名義，要求企業提交核心技術機密，這是非常嚴重的侵犯他人利益的條款，不得不讓企業擔憂技術泄露。

此前，韓國有多家公司宣佈在美國投資生產半導體，但這一細則出台後無疑會對其後續發展造成影響。韓國半導體業界指出，美國的補貼金額很高，如果不接受的話，韓國企業將會被美國的競爭企業拉開差距，在市場上處於不利地位。

美國 半導體 央視

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