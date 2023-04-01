遭求償2,580億美元 馬斯克尋求駁回狗狗幣訴訟

特斯拉執行長馬斯克促請美國法官駁回求償2,580億美元的詐騙官司，該訴訟指控他用金字塔騙局、支撐加密貨幣狗狗幣。

路透報導，馬斯克和電動車廠特斯拉的律師3月31日晚間向曼哈頓聯邦法院遞交文件稱，狗狗幣投資人的提告，是把馬斯克對狗狗幣「無傷大雅、而且常顯愚蠢的推文」，拿來大做文章。

馬斯克的律師說，狗狗幣投資人未解釋馬斯克打算如何詐騙、或隱瞞了何種風險，如「狗狗幣統治（天下）」、「沒有高點、沒有低點，只有狗狗幣」之類的發言，過於含糊無法支持詐欺指控。律師強調，發布推文或趣味照片，力挺市值維持在近100億美元的合法加密貨幣，並不違法。法院應該阻止原告的幻想、並駁回告訴。

狗狗幣投資人律師史賓塞則在電郵中說：「我們比以往更有信心案子會過關」。

他們指控世界排名第二的富豪馬斯克，蓄意讓狗狗幣價格在兩年間躍升36,000%，接著再放任價格崩盤。馬斯克心知此一虛幣缺乏內在價值，卻犧牲狗狗幣投資人獲取數十億美元的利潤。投資人還說，馬斯克上NBC周末夜現場節目時，曾直言狗狗幣是「騙局」（hustle）。