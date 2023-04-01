那指寫下2020年最佳單季表現 未考慮衰退風險似嫌樂觀

美國股市挺過3月意想不到的銀行倒閉狀況，周五在通膨指標降溫的鼓舞之下，連續三日上漲，反映投資人看好聯準會（Fed）升息可能進入尾聲。展望第2季，投資人擔心美股偏於樂觀，根本尚未反映經濟衰退的風險。

標普500指數周五上漲1.4%，一周來漲幅擴大至3.5%，為去年11月來最佳單周表現；道瓊工業指數周五上漲415.12點，那斯達克綜合指數大漲1.7%。

台積電ADR周五隨費城半導體指數上漲，各漲0.6%和0.7%。台積電ADR第1季大漲24.9%，創下2020年第4季來最大單季漲幅；費半第1季漲27.6%，則是2020年第2季以來最佳表現。

總結第1季，標普上漲7%，道瓊漲0.4%，而那斯達克綜合指數大漲17%，寫下2020年第2季最佳的一季。

美國公債價格第1季也大漲。美國10年期公債殖利率周五由去年年底的3.826%跌至3.491%。2年期公債殖利率降至4.060%，創2008年以來最大單月跌幅。

華爾街再度咬定Fed最快會在今年下半年轉而降息，衍生性金融商品市場已表明，聯邦資金利率會在5月達到4.9%的頂點，然後到年底會回到4.4%。目前聯邦資金利率水準為4.75%至5%。

在降息的預期心理之下，許多去年被嚴重打壓的個股大舉反攻。輝達（Nvidia）第1季大漲90%，Meta和特斯拉各漲76%和68%。此外，不少投資人認為，地區性銀行若經營持續困難而導致銀行收緊放款，資金雄厚的大型科技股比較不受影響。

Global X ETF策略師克洛芙（Michelle Cluver）說：「我認為必須因市場利率走向而重新評價。」不過，她也認為，因銀行股危機看來已得到控制，Fed近期並沒有降息的迫切理由。

對部分市場人士來說，在不斷升息和金融情勢緊縮的環境之下，最大問題是美國經濟能否保持不墜。有人擔心 ，美股價位較歷史水準依然偏高，一旦美國經濟出現衰退，企業獲利勢將繼續下滑。

Fiduciary Trust投資長歐森說：「市場根本沒有反映經濟衰退的可能性。」對股市來說，「這意味著未來幾季可能會出現非常令人不快的驚奇。」

據路孚特（Refinitiv）調查，標普500指數成份股企業第1季獲利將比去年同期下降5％，第2季也會下滑3.9％。不過，據Ned Davis Research統計，在經濟衰退期間，企業獲利平均一年會下降24％。