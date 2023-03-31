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美股早盤開高走高！通膨放緩 Fed升息周期料近終點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
紐約交易所大廳。路透
紐約交易所大廳。路透

美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標增幅低於預期，或許意味Fed抗通膨之戰勉強出現進展，這波升息周期可能更接近終點，美股開高走高，但半導體股下挫。

道瓊工業指數31日早盤一度上漲141點、或0.4%；標普500指數漲0.3%；那斯達克綜合指數漲0.2%；但費城半導體指數跌0.6%；台積電ADR跌0.7%。美光在中國大陸銷售的產品傳出遭網路安全審查，美光股價紐約早盤下挫逾3%。

美國商務部公布，2月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.3%、年增5%，低於1月修正後的月增0.6%、年增5.3%。剔除波動較大的糧食和能源開支，核心PCE月增0.3%、年增4.6%，增幅低於市場估計的0.4%、4.7%。PCE是Fed青睞的通膨指標，此一數據對消費成本提供了更完整的描繪。

另外，2月美國消費支出微幅提高0.2%，遠低於前月修正後的上揚2%、也低於華爾街預期的上揚0.3%，暗示經濟壓力加劇，可能促使家庭支出轉為審慎。

與此同時，Fed貼銀窗口的緊急借貸金額下滑，引發了銀行風暴可能消退的希望。3月22日到29日，Fed的銀行定期融資計畫（BTFP）借款額為1,526億美元、略低於前一周的1,640億美元。矽谷銀行和Signature銀行3月初倒閉後，Fed設立了BTFP、並放寬貼現窗口的規定。SPDR標普地區性銀行ETF走高。

Fed 指數 通膨 美股 升息

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