華爾街大多頭嘲笑「大賣空」 貝瑞：熊開始爬出陷阱

周五適逢周線、月線和季線最後一個交易日，回顧第1季，多重利空從四面八方襲擊美國股市。結果呢？美股照漲不誤，標普500指數迄今漲5.5%，那斯達克綜合指數更躍漲14.8%。怎麼回事？

乍看下，過去這一季的發展應該對空頭人士有利：美國三家銀行倒閉，可能導致一波信用緊俏，並強化經濟向下沉淪的展望，進而重創企業盈餘；聯準會（Fed）升息步調和路徑走到十字路口，該繼續升息或甚至降息，前景顯得朦朧不清，不確定升高使美國公債市場波動不止；地緣政治緊張氣氛也有增而無減。

財經網站MarketWatch報導，之前頻頻喊買美股的華爾街大多頭Fundstrat研究部主管Tom Lee則笑道：「許多懷疑論者（包括本公司大多數的客戶）對漲聲四起可能嗤之以鼻，認為不過是雜音罷了，不久熊市又會再度張牙舞爪。但…我們相信，2023年第1季大漲，確定空頭現在落入陷阱。」

Lee指出，美股低點已浮現，這波漲勢會延續至4月，並舉出下列五個理由說明：

一，矽谷銀行（SVB）倒閉引發的這波銀行業動盪，較像是「局部清理」，而不是全面性的危機。受社群媒體驅動的這波地區銀行擠兌潮，並未惡化成對整體銀行業體系喪失信心。

二，交易員開始察覺，貨幣政策走向對股市變得更有利。Fed 3月維持升息1碼（0.25個百分點）的步調，並未回頭升息2碼，就被市場人士形容成「鴿派升息」（dovish hike）。

三，即將出爐的數據可望顯示通膨進一步趨緩，支持Fed更進一步、暫停升息。他指出，根據最新的密西根大學調查，消費者通膨預期降到3.8%，大幅低於美國2月消費者物價指數（CPI）年增率6%。兩者相差2.2個百分點，是1982年底以來最大差距。

四，技術面因素。至此，標普500指數已一連兩季收漲，這種連兩季上漲的趨勢，過去50年來不曾在熊市見過。

他說：「除非周五湧現巨大賣壓（暴跌超過5.5%），否則連兩季上漲已成定局，這將證明新一波牛市已開始。這只會更加印證我們的觀點，亦即2022年10月12日是這波熊市的谷底，而牛市已走了六個月了。」

Lee之前就指出，依據「頭五天原則」，如果前一年是跌的，而新的一年元月頭五個交易日若上漲且漲幅超過1.4%，那麼全年也傾向上漲。簡單說就是，這意味漲勢很可能在3月和4月加速。

他預言：「2023年4月應會見到全月漲幅擴大到4%左右，使標普500指數漲破4,200點。」

五，投機部位仍顯得過度看空。E-迷你S&P500指數期貨合約（ES00）目前淨空頭部位達20.2萬口，跟去年10月美股大盤觸及前一波低谷時的水準幾乎一樣。

Lee還不忘調侃電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）一句。Scion資產管理公司經理人貝瑞30日推文認錯，坦承兩個月前喊「賣出」是錯的。Lee語帶嘲諷說：「顯然，有些熊開始從『陷阱』裡爬出來了。」