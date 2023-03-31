路透：馬斯克計劃最快4月訪中 尋求與陸總理李強會面

路透報導，特斯拉執行長馬斯克計劃出訪中國大陸，尋求與大陸總理李強會面，最快4月成行。若順利成行，將是馬斯可自新冠疫情爆發、以及習近平連任中國國家主席以來首次訪問中國。

其中一位消息人士說，實際訪問時間將視李強是否方便而定。

李強和馬斯克曾在2019年特斯拉上海工廠的開工儀式上見過面。據當地媒體報導，2020年，他們也參加了一場線上會議，馬斯克感謝時任上海市委書記的李強在疫情期間支持工廠的營運。

特斯拉和中國國務院新聞辦公室對此新聞沒有立即回覆評論請求。

對於特斯拉而言，中國是僅次於美國的第二大市場；而此時北京當局也正試圖吸引更多外國投資，助其支撐被三年防疫措施所打擊的經濟。

過去這一周，李強在蘋果執行長庫克和輝瑞（Pfizer）執行長Albert Bourla等人參加的商業活動中，發表了講話。