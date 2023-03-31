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南韓2月晶片生產銳減逾40% 疲軟需求恐更糟、持續更久

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓2月晶片生產減幅是2008年以來最大。路透
南韓2月晶片生產減幅是2008年以來最大。路透

儘管南韓2月整體工業生產成長，晶片生產卻比去年同期銳減超過四成，成為半導體需求頹勢可能比預期更深、將持續更久的最新跡象，也強化南韓央行今年底前都將按兵不動的市場看法。

南韓2月晶片生產比1月減少17.1%，為2008年12月來最大月比減幅，若與去年同期相比，更暴減41.8%。官員表示，全球記憶體晶片需求從去年下半年來已減弱，系統半導體的產量最近也下滑。

2月晶片產出銳減，也拖累礦業、製造業、天然氣及電力業的總生產下滑3.2%。相較下，南韓2月整體工業生產比1月成長0.3%。

數據顯示，南韓2月晶片庫存增加33.5%，工廠出貨量也下滑41.6%，增添晶片景氣依然疲弱的跡象。晶片製造商是仰賴貿易的南韓經濟要角，2月約占總出口的12%，全球晶片需求惡化已加劇南韓經濟的挑戰，當局寄望晶片需求將在下半年回升，仍聚焦以半導體投資為經濟的關鍵引擎，國會也已通過「韓版晶片法」希望提振投資。

不過，2月服務業產出月增0.7%，由旅宿與食品業引領成長，反映人們在天氣轉好、新冠防疫措施鬆綁下，增加戶外活動。上月零售銷售躍增5.3%，終結連三個月下降的頹勢。

此外，企業2躍設施投資月比也成長0.2%，為2021年12月以來，工業生產、零售銷售及設施投資同步月比成長。但經濟學家認為，由於南韓出口前景惡化，因此這可能是曇花一現，路透訪調的經濟學家預期，南韓3月出口減幅將是近三年來最大。

南韓官員也說，消費改善是正面發展，但半導體展現還沒出現轉圜跡象，而南韓經濟大幅仰賴晶片業，經濟情勢的演變仍待觀察。另一方面，高通膨也在侵蝕薪資，數據顯示，1月經通膨調整後的南韓企業員工實質薪資比一年前細滑5.5%，為426萬韓元，為連續第十個月減少。

南韓財政部在另一份報告指出，中國大陸重啟經濟與戶外活動增加，固然有助經濟反彈，但晶片需求疲軟與全球銀行風暴憂慮，仍可能對經濟造成壓力，預料3月出口的月比減幅將擴大。

南韓 半導體

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