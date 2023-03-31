三位美國聯準會決策官員對繼續升息持開放態度

美國聯準會（Fed）三位官員周四（30日）對進一步升息以抑制高通膨持開放態度，其中兩位指出，銀行業的問題可能對經濟產生足夠的阻力，物價壓力將比預期更快下降。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）在全美商業經濟協會（NABE）的會議上說：「通膨率仍然過高，最近的指標強化了我的觀點，那就是，要將通膨率降至與價格穩定相關的2%目標，還有更多工作要做。」不過，她也表示，在上周升息1碼後，Fed在升息方面的行動可能已接近完成。

柯林斯今年在Fed沒有決策投票權。

柯林斯提及Fed上周三發布的預測，其中認為今年還會有一次升息1碼。她認為該預測「合理地平衡了兩個風險，分別是：貨幣政策的侷限制性不足以令通膨下降，以及，經濟活動放緩的程度超過平抑物價所需。」

明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）在另一場合也表示，在推動通膨回落到2%的目標水準方面，Fed還有「更多工作要做」，但沒有具體表示他認為利率需要進一步調高多少才能完成這項工作。他今年有投票權。

路透分析，Fed得以在通膨方面輕壓力，關鍵因素是由矽谷銀行和其他金融機構倒閉所引發的銀行系統動盪。在Fed上次政策會議之前，銀行倒閉事件迫使當局加強市場流動性；銀行也從Fed提取了創紀錄的緊急流動性。

柯林斯說，「雖然銀行系統仍然強大而有韌性，但最近的事態發展可能會導致銀行展望在某種程度上更為保守，並收緊貸款標準，進而促使經濟放緩並減少通膨壓力」，「這些狀況可能會部分抵消進一步升息的必要性。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）則表示，在當前情況下，貨幣政策需要「靈活」，金融部門的問題可幫助Fed更快完成讓通膨回到2%的任務，但巴爾金提醒要小心未來的不確定性。「有可能信貸條件緊縮，加上我們利率調整的遞延效應，通膨將相對地快速下降。但同時也仍然有其他原因，會令價格壓力需要一些時間才能緩解。」巴爾金在FOMC沒有投票權。

卡斯哈里認為，目前銀行業問題的處理工作，還處於早期階段。他說：「銀行業的恐慌和壓力，往往需要花比你們想得更長的時間來解決」，「我們可能需要再過一會兒才能了解，是否有更多的損失？」

柯林斯對經濟持樂觀態度，但指出經濟即將放緩，她也說，或許失業率需有點上升，來幫助降低薪資通膨。