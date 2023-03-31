去美元化趨勢 加速擴散

以美元為基礎的全球貨幣秩序，早已遭受多方面挑戰，但其中兩項特別凸出：去美元化的努力正在擴散，以及央行推動的數位貨幣（CBDC）。近來去美元化顯然更加速進行。從法國到沙烏地阿拉伯，從巴西到東南亞，短短48小時內就發生多起重大貨幣與貿易政策轉變。

首先是中國大陸與法國道達爾能源公司（TotalEnergies），完成首筆以人民幣進行結算的液化天然氣交易，緊接著沙烏地阿拉伯國王批准了一份合作備忘錄，授予沙國成為上海合作組織（SCO）對話夥伴地位。其後中國大陸和巴西敲定以兩國貨幣直接進行貿易結算的協議，最後則是東協十國（ASEAN）財長和央行開始展開放棄美元、歐元和日圓的會議。

巴西和中國大陸是在29日達成協議，兩國以各自貨幣直接進行貿易和金融交易，互換人民幣和里爾，不用先將貨幣轉換美元進行結算。

冷戰結束後，世界大致保持「單極時代」，美國是無可爭議的霸主，美元是貨幣首選。但時至今日，地緣政治再度挑戰現行世界秩序，中國大陸透過「一帶一路」計畫、金磚四國加新興經濟體，及「上海合作組織」聯盟等作法，創造一種新的全球化型態。

中俄對「去美元化」尤其積極，今年2月時，莫斯科外匯交易人民幣的交易額首次超過美元，成為最主要交易貨幣，市占率逼近40%。由於俄烏戰爭及西方國家制裁俄羅斯，人民幣驟然間成為歐亞北部首要區域性貨幣。