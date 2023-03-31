韓版晶片法通過 減稅挺產業發展

南韓國會30日表決通過晶片法，這項所謂的「韓版晶片法」將藉提高租稅優惠，促進國內半導體產業發展。

「韓版晶片法」會讓大型企業投資生產設施抵稅優惠從目前8%提高到15%，中小企業可拿到的減稅比率由目前16%提高至25%，可望提振三星電子和SK海力士在內科技業者擴大國內投資。

此立法得到南韓保守和進步政治派系議員共同支持，共179位議員投下贊成票，13位議員投下反對票；另有近40名議員選擇棄權，近70名議員未參與投票。

為了振興經濟並在全球科技競爭中掌握領先優勢，南韓總統尹錫悅3月中已宣布規模4,200億美元的投資計畫，涵蓋晶片和電動車等關鍵領域，也包括興建晶圓廠。

彭博指出，南韓希望透過國會立法和政府振興措施，維持在全球半導體技術的領先地位，甚至在晶圓製造領域超越台灣。

三星和SK海力士是全球最大的記憶晶片製造商，三星在晶圓代工領域排名全球第二，僅次於台積電。

讓南韓晶片業者備感壓力的是，美國拜登政府正尋求全球合作夥伴配合，對銷售中國大陸先進晶片設備實施廣泛限制，目的在圍堵大陸在尖端技術的發展。

南韓業者先前已爭取到一年寬限期，可避免在美國去年10月公布的廣泛出口管制下，讓業者的先進設備無法進到大陸。三星和SK海力士都依賴大陸做為記憶晶片關鍵市場和製造基地。

此外，拜登政府也宣布所謂的防護機制，限制取得美國官方建廠補助的業者在大陸繼續投資。南韓政府已表示，新限制不會阻止他們的晶片製造商在大陸廠進行技術升級，並表示正在與美國方面協商此事。