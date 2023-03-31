鮑爾暗示 今年再升息一次

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

彭博資訊報導，美國聯準會Fed）主席鮑爾29日在與共和黨籍眾議員的一場非公開會議裡，被問到今年還會再升息多少。鮑爾提到上周決策會後公布的利率點狀圖，這個圖表顯示的是Fed決策官員的利率預估落點，也就是暗示今年預期還會再升息一次。

這與經濟學家看法相符，經濟學家目前普遍認為，Fed頂多只會再升息一次。

保守派的共和黨研究委員會一位發言人表示，鮑爾與該小組成員會晤的行程，是在矽谷銀行倒閉之前就已安排好的。

Fed上周公布的最新利率預測點狀圖顯示，官員預估今年底時利率將達5.1%，也就是5%~5.25%區間，比目前的4.75%~5%區間高出1碼，因此鮑爾給議員的回應其實是重申Fed當時的立場。

擔任共和黨研究委員會主席的眾議員赫恩（Kevin Hern）在與鮑爾會晤後對記者說：「他們最新承認的是，預計今年還會再升息一次 。」

赫恩說，鮑爾還對議員說，應由國會決定是否提高聯邦存款保險的上限，但「他認為這是一個很好的討論主題」，「他確實認為，這對美國民眾和企業來說真的很重要，以確保他們認為自己的錢是安全的。要確保此事的一個方法，就是提高聯邦存款保險公司（FDIC）的存款保險限額」。

Nationwide首席經濟學家波斯詹西奇認為，若銀行風暴未再蔓延，再升息一次很合理，EY-Parthenon資深經濟學家波索爾也認同，預期Fed將在5月2~3日決策會議再升息1碼。

經濟學家也強調，銀行壓力將導致企業和家庭的授信緊縮，從而拖慢經濟。

Fed前副主席克拉瑞達則認為，Fed可能會再升息一到兩次，接著暫停看看通膨回落多少，但期待近期就會開始降息，太不切實際。

Fed 升息 美國聯準會

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