馬斯克連署信籲暫停AI研發 遭引用論文作者批評

科技業巨賈馬斯克和逾千名專家近日連署公開信，呼籲暫停開發人工智慧（AI）；但他們引述的學術論文作者批評這封信是「AI話題炒作下」的「胡說八道」，甚至曲解論文原意。

法新社報導，包括電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果公司（Apple Inc.）共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）與其他連署的學界業界傑出人士在信中寫道：「AI系統若擁有能與人類競爭的智能，會對社會及人類構成深遠的風險。」

然而，信中引述用來支持論點的一篇學術論文，作者之一葛布魯（Timnit Gebru）今天在推特（Twitter）發文表示，她的論文實際上正是提醒，不要對AI做出像這封公開信一樣的誇大主張。

葛布魯寫道：「他們所言基本上與我們所說的相反，卻引用我們的論文。」

論文的另一位作者班德（Emily Bender）則說，馬斯克等人的公開信是「胡說八道」，「只不過是AI話題炒作下的產物」。

她寫道，AI的風險從來不是關於AI本身「太過強大」，而是「關於權力集中在人們手中，關於壓迫性體制的複製，關於資訊生態系統遭到破壞」。

這封公開信發表在馬斯克資助的生命未來研究所（Future of Life Institute）網站上，起因是熱門聊天機器人ChatGPT開發商美國舊金山公司OpenAI本月稍早推出一款更強大版本GPT-4。連署人呼籲讓強大AI系統的研發暫停6個月，利用這段時間來強化監管及確保系統安全無虞。

不過，在公開信發表數小時後，連署人之一、英國新創公司Stability AI老闆莫斯塔克（Emad Mostaque）便對其中一項主要訴求退回主張。他在推特寫道：「我想暫停6個月不是最佳主意。」但他仍說，信中「有些有趣的東西」有助於刺激討論。