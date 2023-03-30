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平安歸來！「盧安達飯店」主角原型獲釋、順利返回美國

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
身穿囚服的魯塞薩巴吉納2021年在盧安達的法院受審。美聯社
身穿囚服的魯塞薩巴吉納2021年在盧安達的法院受審。美聯社

2004年上映的電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）以1994年盧安達大屠殺的真人真事改編，電影主角的原型魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）上周從盧安達監獄獲釋後於29日安全抵達美國

路透報導，現年68歲的魯塞薩巴吉納曾在德州聖安東尼奧流亡超過10年，如今早已是美國永久居民，他長久以來一直公開批評盧安達總統卡加梅（Paul Kagame），並於2019年遭盧安達政府誘捕及囚禁。

據悉，魯塞薩巴吉納2019年在杜拜登上一架他認為是飛往蒲隆地共和國的私人飛機時被控制，最終飛機降落在盧安達，魯賽薩巴吉納也隨即被捕。2021年9月更被以因與反卡加梅的武裝組織從往密切而被判處25年徒刑。

經過華盛頓當局數個月的談判，魯賽薩巴吉納最終獲得減刑並於24日獲釋，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在推特上表示「我很高興歡迎魯賽薩巴吉納回到美國」，還提到魯塞薩巴吉納已與家人團聚，最後補充說道「我很感謝盧安達政府中的相關人士與我們密切合作並圓滿達成」。

盧安達當局則表示魯塞薩巴吉納獲釋的決定是雙方共同希望重塑美盧關係的成果。

電影「盧安達飯店」中是由知名演員唐奇鐸（Don Cheadle）飾演魯塞薩巴吉納，電影將他描繪成一位冒著生命危險、以自己飯店經理身分為數百人提供庇護的英雄。

美國 電影 布林肯

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