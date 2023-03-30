IMF總裁：貿易分裂的損失恐達全球GDP的7% 最不利亞洲

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃周四出席博鰲亞洲論壇表示，IMF研究表明，貿易分裂帶來的長期損失可能高達全球GDP的7%；亞洲是高度一體化的區域，如果放任貿易分裂發生，此區將遭受最不利的影響。

喬治艾娃時並指出，情況相對較好的國家需為全球社會的脆弱成員提供幫助。在當前利率走高、多種貨幣貶值的背景下，這種協助對陷入債務困境的國家尤其重要。她說：「我們迫切需要一個能更快、更有效運作的全球機制，幫助這些國家處理其債務。」

她認為，建立這樣的機制最終能給債務人和債權人都帶來巨大好處。全球面臨的一個重大不確定性因素可因此消除。IMF對中國大陸參與「共同框架」和新的全球主權債務圓桌會議表示歡迎。

喬治艾娃還提到，應以公平的方式重振國際貿易，並基於經濟邏輯推動供應鏈多元化；財政政策則應針對最亟需幫助、受糧食安全問題或生活成本危機影響最大的民眾提供支持。

喬治艾娃日前在北京出席2023年中國發展高層論壇時表示，大陸經濟正強勢復甦，將在2023年貢獻全球經濟成長的大約三分之一；隨著大陸經濟重新開放、經濟活動恢復正常，私人消費預計迅速反彈。