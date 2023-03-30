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迪士尼解僱漫威主席 大砍大陸串流服務人力300人

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
前漫威娛樂主席佩穆特（Ike Perlmutter）。 美聯社
前漫威娛樂主席佩穆特（Ike Perlmutter）。 美聯社

正在全力裁員瘦身的娛樂巨人迪士尼（Disney），解除旗下漫威娛樂董事長佩穆特（Ike Perlmutter）聘僱關係，另也傳出在中國大陸大砍串流服務人力300人。

佩穆特2009年以大約40億美元價格把漫威賣給迪士尼，本人則被聘為漫威娛樂事業部門最高主管，不過他與迪士尼高層一直不和，執行長艾格（Robert Iger）2015年接手漫威相當成功的製片廠，令佩穆特不滿。

最新讓佩穆特去職的導火線是，他與維權股東Nelson Peltz合作，要幫助Peltz取得董事席位，後來Peltz自己縮手，理由是艾格宣布要進行的改革，符合他的主張。

同屬於迪士尼這波撙節55億美元、預定裁員共計7,000人精省計畫的一環，中國大陸串流服務開始縮編。彭博資訊報導，迪士尼已經在北京裁減與串流服務相關的300多名人力，成為本周首波精簡人事的一部份。

知情人士說，迪士尼北京人力縮減包括技術人員，他們的工作範疇在串流服務的個人化、搜尋與客戶識別等。不過，迪士尼在中國大陸地區並沒有被准許經營串流服務，Disney+在中國大陸看不到。

迪士尼在中國大陸維持辦公據點，努力十多年想要進一步打開中國大陸市場。先前一些賣座電影成功說服當局，爭取到院線上映。近年美中關係愈來愈惡化，多部影片沒拿到上映許可。但最近幾個月情況有改善，《黑豹2：瓦干達萬歲》獲准上映。

迪士尼 北京

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