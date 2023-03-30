美國FDIC考慮向大銀行多收費 以充實存款保險基金

彭博引述知情人士報導，面對近來銀行倒閉事件帶來的近230億美元成本，美國聯邦儲蓄保險公司（FDIC）正考慮要求幾家大銀行對存款保險基金投注比平常更多資金。

FDIC原本即表示，預定5月就銀行業提出所謂的特別評估，以強化規模多達1,280億美元的存款保險基金。美國政界施壓FDIC不要對小銀行收額外費用，但FDIC表示，自己在如何設定費用方面有自主權。

知情人士向彭博透露，官員私底下打算避免給社區性金融機構帶來壓力，轉而讓大銀行承擔更大比率的費用，像摩根大通、美國銀行、富國銀行等本來每家就要承擔幾十億美元，可能以後數字還會加上去。

彭博報導，對特別評估的規模和時機的討論，都尚處於初期階段。知情人士透露，讓大銀行多出錢，視為政治上最可行的辦法。

美國的銀行每季都要向FDIC的保險基金繳納資金。FDIC的收費差異很大。2010年的陶德─法蘭克（Dodd-Frank）法要求FDIC在設定費率時考慮銀行的規模。銀行本身的複雜性和監管評級也會影響到費率的高低。

當FDIC的主要基金出現缺口時，可以發起特別評估，以加快補充資金的進度，並調整如何設定這些費率。