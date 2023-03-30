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馬斯克、蘋果共同創辦人等大咖呼籲 暫停開發AI半年

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克、蘋果共同創辦人沃茲尼克及AI先驅人物班吉歐等人士，都參與聯署一封請願書，呼籲AI開發者暫停開發六個月。路透
特斯拉執行長馬斯克、蘋果共同創辦人沃茲尼克及AI先驅人物班吉歐等人士，都參與聯署一封請願書，呼籲AI開發者暫停開發六個月。路透

特斯拉執行長馬斯克、蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）、美國總統大選前參選人楊安澤以及人工智慧（AI）先驅人物班吉歐（Yoshua Bengio）等人士，都參與聯署一封請願書，呼籲AI開發者暫停開發六個月。

這封名為「公開信：暫停重大AI實驗」」的請願書，是由Future of Life Institute發起，「最近幾個月各大AI實驗室已陷入失控的競賽，競相開發並部署更加強大的數位心智，卻沒人－包括創作者在內－能理解、預測或可信地掌控」。

這封請願書呼籲放「AI暑假」，籲請AI開發者暫停手上的工作六個月，讓產業有時間設定AI設計的安全標準，並且抵禦風險最高AI技術的潛在傷害，。這個組織表示其使命是「引導轉型式技術遠離極端而大規模的風險，邁向嘉惠生命」。

班吉歐受訪時表示，「我們已到達這些系統足夠聰明、能被用於危害社會的程度」，「但我們還不懂」。參與聯署者還包括Stability AI執行長Emad Mostaque、人類科技中心共同創辦人Tristan Harris、以及持續批判社群媒體與AI科技的Aza Raskin。

更值得關注的是，ChatGPT開發者OpenAI執行長奧特曼最近提出警告，表達對這項技術可能被用於大規模散布不實資訊感到擔憂。

臉書母公司Meta Platforms首席AI科學家表示Yann LeCun表示，他並未參與聯署這封請願書，因為不認同其假設前提。Emad Mostaque也說，雖然他參與聯署，但不認同暫停六個月，這封請願書「沒有強制力，但將開啟一場重要的討論，有望為這個模糊領域帶來更多透明和治理的看法」。

AI 社群媒體 馬斯克

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