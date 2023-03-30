聯準會今年再升息多少？鮑爾閉門會議給線索：再升一次

美國聯準會主席鮑爾周三（29日）在與共和黨籍眾議員的非公開會議裡，被問到今年還會再升息多少時，提到了最新的點陣圖，該圖表明決策者預期再升息一次。

保守派的共和黨研究委員會（Republican Study Committee）一位發言人表示，鮑爾會晤該小姐成員的行程是在矽谷銀行倒閉之前安排的。

聯準會決策官員上周在華盛頓舉行為期兩天的政策會議後，公布了最新利率預測，即所謂的「點陣圖」。鮑爾實際上是重申央行當時表明的立場。

代表奧克拉荷馬州的眾議員、擔任共和黨研究委員會主席的Kevin Hern在與鮑爾會晤後對記者說：「他們最新承認的是，預計今年還會再升息一次 。」

儘管銀行體系最近動盪不斷，但聯準會官員上次開會後仍調高利率1碼，繼續為遏制通膨而努力。此舉將政策利率從2022年3月的接近零，提高到4.75%到5%的目標區間，同時發布的點陣圖顯示，18位官員對政策利率的預測中值是今年底前達到5.1%，意味再升息25個基點。

Hern說，鮑爾還對議員說，應由國會決定是否提高聯邦存款保險的上限，但「他認為這是一個很好的討論主題」：「他確實認為，這對美國民眾、美國企業來說真的很重要，以確保他們認為自己的錢是安全的。要確保此事的一個方法是提高聯邦存款保險公司（FDIC）的存款保險限額。」