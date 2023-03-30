恐加劇中美對抗！北京駐華盛頓官員警告「蔡英文勿會晤麥卡錫」

總統蔡英文出訪中美洲邦交國並於去回程分別過境美國紐約和洛杉磯，北京駐華盛頓官員坦言這會使令人擔憂的兩岸關係和本已脆弱的中美關係複雜化。

南華早報報導，北京駐美國大使館臨時代辦徐學淵警告稱「如果蔡英文按計畫與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）舉行會談將再次導致嚴重對抗」。

北京當局長期以來一直強調「台灣議題一直是其與華盛頓當局關係中最敏感的問題」，並反對其他國家與台灣政府官員接觸，但這並未阻止美國總統拜登（Joe Biden）近期重申蔡英文過境美國「不是什麼新鮮事」，更敦促北京方面不要做出激進反應。

徐學淵駁斥這一說法並表示「美國不應以過去的錯誤為藉口在今日重蹈覆轍」，更補充說「無論是台灣領導人前往美國或是美國領導人訪問台灣都可能導致中美關係出現另一場極為嚴重的對抗」。

中美2國之間的緊張關係在多個議題上加劇，包括2月的間諜氣球事件和對烏克蘭戰爭問題的不同立場等。