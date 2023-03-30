台灣的軟實力武器？彭博專欄作家大推：小籠包

彭博專欄作家Bobby Ghosh曾經與妻子從美國加州帕拉奧圖市（Palo Alto）一路開車到華盛頓州貝爾維尤市（Bellevue），只為了到當地的鼎泰豐去吃一頓飯。促使他前往「朝聖」的是有濃郁香甜湯汁、要搭配薑絲入口的小籠包。他說，那次用餐體驗完全值得來回跋涉1700英里、總共28個小時的車程，他甚至在等候用餐的排隊隊伍裡看到微軟創辦人蓋茲。

根據Ghosh，細細品味小籠包，就能明白為什麼會有倫敦人願意排隊4小時等一張桌子，這也是為什麼他日前聽聞鼎泰豐創辦人楊秉彝辭世、享耆壽96歲的消息感到難過。楊秉彝1972在台北開了第一家鼎泰豐餐廳，如今大肆擴張到超過170家分店，除亞洲地區，也跨入澳洲、美國、英國和阿聯酋。

小籠包是上海菜，不是楊秉彝發明的，但Ghosh指出，楊秉彝的出色之處在於讓配方和技術標準化。鼎泰豐出品的小籠包，外皮厚薄總能恰到好處，而且永遠是18摺。他說，鼎泰豐的小籠包是台灣對世界美食做出巨大貢獻，僅有珍珠奶茶可與之匹敵。

雖然會有人爭論湯包最早源自中國大陸，但Ghosh認為，鼎泰豐受歡迎的程度，使得大陸任何餐館老闆的嘗試都相形見絀。拜楊秉彝之賜，小籠包成為台灣的招牌料理，就像漢堡和甜甜圈是美國的一樣。他建議台灣向世人推廣小籠包，當作軟實力武器，不必為建立更多聯繫而感到不安。