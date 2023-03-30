國際油價止步二連漲 銅漲金跌

國際油價止步二連漲，燃油需求削弱了買盤帶來的推力。銀行業動盪背景下，對聯準會（Fed）維持急進的貨幣政策立場的預期消退。銅價上漲，鋁、鎳下跌。股市信心高漲削弱對避險資產的需求，金價下跌。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價止步二連漲

西德州中級原油（WTI）期貨小幅走低，結算價跌破每桶73美元。5月交割的WTI原油期貨下跌23美分，結算價報每桶72.97美元；5月交割的布蘭特原油期貨下跌37美分，結算價報每桶78.28美元。

工業和取暖兩用的柴油需求繼續徘徊在七年來的季節性低點，表明經濟活動低迷。

CIBC Private Wealth高級能源交易員Rebecca Babin表示，「我們就季節性而言處於較疲軟的時期，同時東北部冬季氣候溫和，因此油價走弱並不奇怪」。

銅價上漲，鋁、鎳下跌

倫敦銅價周三上漲，受助於銀行業疑慮緩解，但美元走強限制了銅價的進一步漲勢。

倫敦金屬交易所(LME)指標3個月銅期貨上漲0.2%，報每噸8,992.5美元。

金屬漲勢受到美元走強的限制，美元走強使得以美元計價的金屬對其他貨幣的買家來說成本更高。

渣打銀行分析師Sudakshina Unnikrishnan表示，全球最大的銅消費國中國的需求預計將在2023年第2季開始恢復，這應該會支撐價格。

LME鋁期貨跌0.4%，報每噸2,380美元；LME鎳期貨跌1.4%，報23,743美元。

金價下跌

金價下跌，股市信心高漲持續削弱對避險資產的需求。周三歐美股市上漲和美元走強令黃金承壓。

美國金融官員周二勾勒出可能是幾十年來最大規模的銀行業監管改革藍圖，表明他們將密切關注銀行業。銀行業動盪背景下，對Fed將維持急進的貨幣政策立場的預期消退。這也有助黃金維持住了本月大部漲幅，利率上升通常會削弱黃金這一不生息資產的吸引力。

截至紐約時間下午5:00，黃金現貨下跌0.4%，報每英兩1964.7美元。白金和鈀金下跌。