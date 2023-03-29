市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

美國最近銀行倒閉事件接二連三，散戶投資人顯然聽進華爾街人士的忠告——時局動盪時宜謹慎，轉攻為守——於是捨棄股票和債券，錢進貨幣市場基金。但一位投資專家寧可奉行「股神」巴菲特的一招投資心法，趁危機入市。

財經網站MarketWatch報導，Smead資本管理公司執行長兼投資組合經理人史密德表示，他正效法巴菲特「別人恐懼時要貪婪」的做法。史密德在馬德里接受訪問時說，投資人現在「應該興奮，而不是沮喪，因為市場動盪會產生贏家與輸家」。

史密德指出，投資人錯在試圖藉由股票市場評估未來，而不是把股市視作為自己服務的工具。他說：「因為殺死你的，往往是機會成本——原本可以用那筆錢去做、但卻沒做的事。」

他接著說：「現在投資人唾手可得的，是資本密集的產業股，具有某種景氣循環性質，正因為人人都唯恐聯準會（Fed）會升息升到癱瘓經濟，製造出經濟大麻煩...你現在大可買進價格划算、過去十年來失寵的類股。」

史密德舉三個例子，並說明看好這三類股的理由。

一，能源公司

史密德說，他的公司打從2011年就嫌惡能源股，直到2019年察覺能源庫存量愈來愈緊繃，才改變看法。

他指出，目前能源股只占標普500指數的4.5%，但 「未來十年如果升到十幾趴，我們不會驚訝」。

原因何在？他說，因為現在的情況有一點類似1970年代，就是通膨顧慮變成壓在投資人心上的大石，在這種環境下，「像能源股這類表現強得不可思議，而獨戶住宅建商這類，以實質計算也賺錢」。

大致而言，那時債市和股市的表現都不佳。史密德認為，美股這波空頭市場才走到半途。現在大環境相似，投資人一旦明白通膨黏得難以拔除，或許可考慮善加利用這種情況順勢操作。

他說，能源股目前占Smead資本管理公司美股投資組合的23%，旗下Smead價值基金的持股包括：西方石油（Occidental Petroleum，代碼OXY）、康菲石油（ConocoPhillips，代碼COP），以及雪佛龍（Chevron，代碼CVX）。Smead國際價值基金也持有兩檔加拿大能源股，MEG Energy和Cenovus Energy。

二，購物中心

史密德表示，典型的美國購物中心（shopping mall）並未如一些人預料，在疫情期間滅亡，但短期內不太可能建新的購物中心，原因之一是投資人餘悸猶存。對於坐擁龐大購物中心賣場空間的公司來說，這是好事，因為那意味或許五年之內，都不會遭到新競爭對手加入市場戰局。

第二個因素是，興建這類建築物需要勞動力，而人力成本愈來愈貴。比方說，五年後，興建購物中心的成本可能比現在貴25%，那意味重置成本只會與日俱增。

如何操作這個題材？他舉例說，Smead價值基金現在的持股包括：Simon Property（代碼SPG）和Macerich（代碼MAC）。

三，住宅建商

史密德指出，美國住宅建商股價近來承受壓力，反映市場擔心房屋買氣受Fed提高利率衝擊，但事實上那種情況並未發現，因為房屋供應仍「極其吃緊」。

這領域有兩檔股票值得注意：住宅建商NVR（代碼NVR）和D.R. Horton（代碼DHI）。NVR是純建商，並未持有任何土地；D.R. Horton建物土地的持有率為25%。

史密德表示，現在正逐漸揚棄「房屋建商必須是土地開發商」的觀念，所以一旦房市景氣下滑，建商資產負債表會受打擊嗎？他說：「不會，因為建商並不擁有土地。他們只負責在那裡蓋房子。」那意味住宅建商的股東權益報酬率（ROE）會走高，卻不會承受資產負債表風險。結果是：本益比可望提高。