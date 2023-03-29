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美股早盤漲逾200點 市場認為銀行業風暴已過

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股早盤漲逾200點，市場認為銀行業危機已過。路透
美股早盤漲逾200點，市場認為銀行業危機已過。路透

美股29日早盤開高走高，對銀行業危機的擔憂緩解提振市場信心，投資人繼續等待經濟數據，以評估聯準會（Fed）的貨幣政策路線。

道瓊工業指數29日早盤上漲220.57點，或0.68%；標普500指數漲1%；那斯達克指數漲1.35%；費城半導體指數漲1.97%；台積電ADR漲1%。

隨著第一公民銀行在美國監管機關支持下收購倒閉的矽谷銀行（SVB）多數資產，收購後銀行業也並未出現新的麻煩跡象，市場對銀行業危機的擔憂已緩解。

美國地區銀行股29日早盤上漲，Truist金融集團和西部聯盟銀行分別漲1.5%和3.5%，第一共和銀行漲逾7%。美國銀行（BofA）、高盛和摩根大通等大型銀行股漲幅小於1%。

投資人將關注今日公布的成屋待銷售數據，另一項本周稍晚公布的重要通膨數據將提供更多Fed貨幣緊縮計畫的線索。

服飾零售商Lululemon早盤躍漲逾15%，該公司新公布的年度營收和獲利預測皆優於市場預期。電動車新創公司Lucid小漲0.6%，該公司計劃裁減約18%員工，相當於約1,300人。

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