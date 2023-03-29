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瑞銀：商品將躍漲20% 反映美元回軟等5因素

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
瑞銀（UBS）預期，年底前商品行情可望走高，美元疲軟是一大因素。圖／路透
瑞銀（UBS）預期，年底前商品行情可望走高，美元疲軟是一大因素。圖／路透

本月來，大西洋兩岸銀行業危機頻傳，已觸動大宗商品價格下挫，原油價格首當其衝。不過，瑞銀（UBS）預期，年底前商品行情可望走高，反映美元疲軟和中國大陸需求增強。

道瓊社報導，瑞銀預估，未來12個月期間，大宗商品價格整體而言可望躍漲20%，並由能源和工業金屬領漲，而押注黃金也是不錯的避險方式。

瑞銀並列舉五個看漲商品後市的理由。瑞銀報告寫道：「我們的看法有下列因素支持：中國的復甦；聯準會（Fed）升息循環可望走到轉折點，觸動美元回軟；供應鏈方面仍有幾項懸而未決的問題待解，肇因於缺乏投資或地緣政治因素；主要消費國的庫存量仍偏低；以及天氣因素持續發酵。」

美元在冬季期間勁升，但近來銳氣大減，彭博資訊報導指出，這是因為三大力拱美元的支撐力道已減弱。一，疫情期間，資金遁入安全避風港避險，讓美元一枝獨秀。二，之前美國經濟堪稱全球最強，提供美元有力支撐。三，過去一年來，Fed快馬加鞭升息，讓美元得以續強。

然而，前兩大支撐力量已經消退，現在看來連Fed升息循環也接近尾聲，美國經濟甚至有滑向衰退之虞。這可能導致美元後市延續疲態。

美元作為全球準備貨幣的地位迄今屹立不搖，但美元的相對價值確實遭遇逆風。最近美國爆發地區銀行危機，目前為止已見到三家銀行倒閉，而這種情況可能加速經濟向下沉淪。再者，倘若銀行業體系承受壓力，特別是他國金融體系未遭遇類似風暴（瑞信崩垮被視為一次性事件，也未導致美元勁升），將削弱美元作為資金安全避風港的吸引力。

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）——今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）有投票權——上周末就表示，銀行業承受壓力，使美國提前面臨衰退風險。他雖避談5月3日下次FOMC開會時可能的決策結果，但仍強調Fed此刻正緊盯是否有發生信用緊俏的風險。目前，期貨市場顯示，交易員認為5月Fed進一步升息1碼（0.25個百分點）約為50%，但預料下半年Fed就可能開始降利率，那將拖累美元。

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