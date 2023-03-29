涉及商業機密 南韓半導體行業稱美國的補貼申請「難以接受」

集微網消息，據Business Korea報導，美國政府已要求根據《晶片法》申請投資補貼的公司提交Excel文件，其中包含計算盈利能力（包括預期現金流量）的公式。這讓韓國晶片製造商感到震驚。他們稱這些申請補貼的詳細指南太多了。

美國商務部要求申請補貼的企業以Excel文件形式提交預計現金流量等盈利指標，以驗證計算方法，而不僅僅是數字。如果公司的收入超過預期，這是沒收超額利潤政策的一部分。

美國商務部的模型要求輸入半導體工廠按晶圓類型的產能、利用率、預期晶圓良率（無缺陷產品的百分比）、生產第一年的售價、每年的產量和價格上的變化。

半導體業內人士認為，良率和利用率等項目是衡量公司競爭力的關鍵指標，因此屬於公司的商業機密。單片晶圓通過產品的百分比可以決定產品的單位成本和技術力量等。

如果這些關鍵商業機密泄露給英特爾等美國公司或其競爭對手，將給三星電子和SK海力士帶來毀滅性的損失。這使得有資格獲得補貼的韓國企業在申請時三思而後行。

三星電子正投資170億美元（22.329萬億韓元）在美國得克薩斯州泰勒市建設一家代工廠。該晶圓代工廠預計將於2024年底開始運營。SK海力士還計劃在美國建設一家先進封裝廠，該工廠將有資格獲得補貼。

這不是什麽新鮮事。2021年，當美國面臨半導體短缺時，美國政府還要求台灣的台積電和韓國的三星電子提交晶圓代工庫存、訂單、銷售等機密數據，稱美國政府希望提高供應鏈透明度。

「除了申請補貼，美國政府還經常要求其他公司披露業務信息，以發展自己的公司並為美國人擴大就業機會」，另一位業內人士表示。「鋻於2021年的供應鏈危機以及最近護欄法規的放寬，個別企業這次也將有與美國政府談判的空間」。

即使美國政府為此類談判做好準備，韓國企業仍將繼續考慮此事。雖然美國商務部已撥出總計390億美元（約合 51 萬億韓元）的補貼，但沒有人能預料個別公司會收到多少。考慮到超額利潤分享、工會負擔以及對中國半導體投資的限制，韓國企業可能無法從美國政府的補貼計劃中受益，從而得不償失。

儘管如此，專家表示，鋻於通貨膨脹和大宗商品價格上漲導致投資成本上升，以及韓國與美國的關系，韓國企業申請補貼是不可避免的。

「美國政府的要求可能過高，但美國擁有半導體的原始技術，包括EUV的技術」，韓國產業經濟研究所副研究員Kyung Hee-kwon說。「三星電子在非內存領域的增長也需要一些美國高科技產業和美國高層次工人，所以我認為三星電子會申請半導體補貼」。

延世大學經濟學教授Sung Tae-yoon表示，「韓國政府和公司需要做出一致的回應，表明韓國公司在繼續與美國合作的同時不能提供構成商業機密的信息，我們還應該準備一份與美國公司合作的計劃，以便與美國政府進行談判」。