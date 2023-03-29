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SK海力士：要求美再延一年對華晶片豁免權

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據路透社報導，韓國SK海力士的CEO樸正浩周三表示，該公司將申請為期一年的美國對華出口管制措施的豁免。圖／路透社資料照
據路透社報導，韓國SK海力士的CEO樸正浩周三表示，該公司將申請為期一年的美國對華出口管制措施的豁免。圖／路透社資料照

集微網消息，據路透社報導，韓國SK海力士的CEO樸正浩周三表示，該公司將申請為期一年的美國對華出口管制措施的豁免。

樸正浩在韓國年度股東大會上表示，公司將在10月當前寬限期結束後尋求豁免。

「（關於美國對中國出口管制措施的豁免）韓國和美國政府之間的會談一定得順利」，他說，「從我們這邊來說，我們也會爭取時間，也調整我們的經營計劃。等到一年的豁免授權期滿，我們會再次申請延期」。

去年10月7日美國商務部發表聲明稱，將限制用於在中國生產18奈米以下DRAM、128層以上NAND閃存、14奈米以下邏輯晶片的生產設備的出口。SK海力士表示獲得了美國商務部為期一年的授權，可以在不尋求額外許可要求的情況下為中國工廠提供晶片生產所需的設備。

不久前，美國商務部公佈了對美國《晶片法案》520億美元資金接受者的限制，包括對在中國和俄羅斯等國擴張投資的限制。

外媒曾報導稱，韓國兩家存儲廠商可以申請美國資助，三星正在美國得克薩斯州建造一座晶片工廠，耗資可能超過250億美元，而SK海力士的母公司SK集團去年宣布計劃向美國晶片行業投資150億美元。

美國 俄羅斯

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