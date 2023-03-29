碳排標準再升級 歐盟：2035新車需零碳

歐盟的減碳標準再度領先全球！歐盟28日通過新法規，2035年起，所有新販售的汽車需要零碳排，但因為德國的爭取，特別豁免具有碳捕捉技術的燃油車。由於車類目前佔歐盟碳排量14.5%，運輸業整體更佔25%，且歐盟面臨俄羅斯減少供應石油，因此決定加速新車零碳排。

豁免環保燃油車

根據《英國廣播公司》報導，歐盟28日投票決定，2035年的新販售車輛將全面零碳排，會員國中有波蘭反對，義大利、保加利亞與羅馬尼亞棄權。而原本協議可以早幾個禮拜通過，但德國希望環保燃油車（E-fuel）能納入可販售的新車範圍，因此又花了段時間進行協商。

最後歐盟法規將豁免環保燃油車，此種車類運作的原理是，車輛具有碳捕捉的技術可以將排出來的碳吸收，以達到「碳中和」的目標。歐盟同步制定新的減碳目標，希望在2030年的總碳排量達到2021年的55%，但西班牙能源部長雷貝拉在表決後質疑，環保燃油車太貴，很難在商業進行應用。

運輸佔歐盟25%碳排

《英廣》提到，保時捷與法拉利是主要兩家希望環保燃油車豁免的廠商，因為他們不希望電池的重量拖累車子的速度，但福斯、賓士與福特都將全面採取電動車以進行「去碳化」的目標。歐盟氣候部長提默曼也說，2035年，歐盟所有車輛、貨車都要零碳排。

《路透社》提到，歐盟的乘客用車與貨車分別佔歐盟總碳排量12%與2.5%，如果以廣泛的運輸業來看更佔25%，加上俄烏戰爭讓歐盟被迫減少對化石燃料的依賴，也加速了減碳的期程。聯合國近日坦言，人類已經無法達成本世紀限縮升溫1.5度的目標，呼籲人類要加強減碳的力道與政策。

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