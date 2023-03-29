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西方制裁難擋 抖音在亞洲繼續成長

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
東南亞仍是抖音市場的大本營。(Photo Nordskov Media on Flickr used under Creative Commons license)
東南亞仍是抖音市場的大本營。(Photo Nordskov Media on Flickr used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】TikTok(抖音)在亞洲大受歡迎。根據研調機構公布最新報告指出，抖音海外版今年在亞洲的用戶數量將繼續成長，幅度更是對手Instagram（IG）的2倍，而且即使受到印度政府禁止使用，但包括新加坡、印尼等東南亞市場仍可見高成長率。

抖音成長是IG的2倍

據《Insider Intelli-gence》的報告指出，全球超過60%的社群網站用戶集中在亞洲，因此，抖音即使受到歐洲、加拿大與美國宣布禁用，但今年在亞洲抖音是成長最快速的社群媒體，預計2023年，抖音與Instagram兩者成長將分別來到13.6%與7.3%，而抖音幾乎是IG的2倍。

雖然抖音在印度被禁，但東南亞市場成長力道仍不容小覷，印尼、馬來西亞、新加坡與菲律賓、泰國及越南將佔抖音一半用戶，除了新加坡之外，各個市場的抖音用戶成長率都會超過1成。由於今年亞洲將佔全球社群網路用戶成長67%，抖音在當地的成長將同樣受到高度關注。

另外，雖然Facebook在亞洲仍有龐大用戶，但隨著用戶改用Instagram與Snapchat後，Facebook的用戶在多個市場將出現衰退。至於稍早被馬斯克買下的推特，在亞洲各市場也同樣會出現用戶衰退現象。

美不應聚焦禁用抖音

據《雅虎》報導，針對抖音執行長周受資上週在美國國會出席作證後，國會議員表示將透過立法禁止抖音出現在美國。對此，美國金融公司KraneShares資訊長布蘭登認為，美國政府不應把焦點放在抖音身上。他表示，「美國國內短短幾週內已經出現3間銀行倒閉，債務上限危機就在眼前而政府卻把焦點擺在年輕人愛用的娛樂工具上。」

他認為，透過立法禁用產品最後無法通過美國憲法第一修正案這一關，布蘭登表示，「這種利用立法手段去禁止一家在中國的公司，似乎外界都忘了還有憲法權利這件事。」

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抖音

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