車子賣贏晶片！ 南韓現代汽車獲利將超車三星電子

在網路世界新創一個假帳號不稀奇。這件事如此輕而易舉，對社群平台而言既是禍害也是福音；一來衝高了用戶數量，相對也造成網軍散播假消息的亂象。但與世界即將面對的情境相比，臉書與推特留言機器人可能都算小巫見大巫。正如ChatGPT所展現的能力，再過幾年，你可能都不知道自己在網上交談的對象是人類還是神經網路。

2023-03-29 12:00