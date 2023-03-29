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美光Q2每股虧損1.91美元 Q3季銷售指引好於市場預期

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集微網消息，華爾街日報報導，美光科技公司(Micron Technology Inc., MU)周二公佈了創紀錄的財季虧損，原因是庫存減記超過14億美元，但由於高管們表示內存市場可能即將觸底，該公司股價盤後上漲。

數據顯示，美光科技Q2營收同比下降約53%，至36.9億美元，分析師預期為37.3億美元；淨虧損23億美元，上年同期淨利潤22.6億美元;攤薄後每股虧損2.12美元，上年同期每股收益2.00美元;調整後每股虧損1.91美元，上年同期每股收益2.14美元，分析師預期為虧損1.65美元。

該公司首席執行官Sanjay Mehrotra在準備好的發言中說：「我們現在認為幾個終端市場的客戶庫存已經減少，預計未來幾個月的供需平衡將逐漸改善。剔除庫存減記影響，我們認為我們資產負債表的庫存周轉天數(DIO)已經在第二財季見頂，我們的季度業績接近達到收入將環比增長的柺點。」

美光科技對本季度的預測比一些分析師擔心的要好，這引發了人們對行業最嚴重衰退可能已經結束的希望。 該公司周二在一份聲明中表示，第三財季的銷售額將高達39億美元。相比之下，分析師平均估計為37.5億美元。該公司還宣佈增加裁員。

三個月前，美光宣佈了削減成本的措施，包括裁員10%和放緩對新生產的投資。該公司曾表示，雖然下半年收入狀況將有所改善，但盈利能力仍將睏難重重。

據彭博社報導，美光科技周二表示，其裁員總數現在將達到15%。根據其網站上發佈的演示幻燈片，美光今年將其在新工廠和設備上的支出減少40%至70億美元。

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