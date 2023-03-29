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只用普通金屬探測器！澳洲男子竟挖出「價值近500萬金礦石」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
澳洲一名男子在維多利亞金礦區挖出價值近25萬澳元（約新台幣509萬）的金礦石。截自推特
澳洲一名男子在維多利亞金礦區挖出價值近25萬澳元（約新台幣509萬）的金礦石。截自推特

澳洲一名男子在維多利亞（Victoria）金礦區挖出價值近25萬澳元（約新台幣509萬）的金礦石。

衛報報導，這名男子僅使用普通的金屬探測器在位於本迪戈（Bendigo）、巴拉瑞特（Ballarat）和聖阿諾（St Arnaud）之間的「金三角」發現這塊重達4.6公斤的金礦石。

這位幸運但不願透露姓名的男子隨後將礦石帶到黃金探勘公司「Lucky Strike Gold」，店主坎普（Darren Kamp）表示過去經常有人像傻子一樣地帶著「像黃金的石頭」進店問價，但這名男子將金礦石拿出來時讓坎普震驚地啞口無言。

坎普對這塊金礦石的估值達24萬澳元（約新台幣489萬）、礦石中的黃金含量達83盎司（約2.35公斤），他表示「我從事勘探工作已有43年，在這43年的生涯中，我還沒有見過這麼大的」，並補充說「我夢想自己能找到這麼大的東西，12年前我曾發現的最大金礦石為24盎司（約0.68公斤）」。

此外，坎普提到這名幸運男子「不可思議」地用一台價值僅1200澳元（約新台幣2.4萬）的金屬探測器便找到這塊金礦石。

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