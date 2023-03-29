晶片製造設備輸入中國大陸 三年來首見下滑

美國政府愈逼愈緊的先進晶片技術貿易限制，效果逐漸展現。日本經濟新聞報導，美國、日本、荷蘭輸往中國大陸的晶片製造設備，在去年出現三年來首度下滑。

日經引用貿易等資料指出，去年第4季（10月到12月），以價值計算，日本出口到中國大陸的半導體製造設備年減16%，美國輸往中國大陸的晶片製造設備年減率更高達50%，荷蘭的相關出口也比去年同期減少44%。同期間，日本輸往其他地區的晶片製造設備則是年增26%，美國亦有10%成長。

日本、美國和荷蘭，是全球主要晶片製造設備的供應國，市場領導業者有艾司摩爾、應用材料、東京威力科創等。

日經說，先前主要是美國壓力，現在日本與荷蘭自己也正在考慮設限，所以預期半導體供應鏈會有更進一步的混亂。

根據中國大陸媒體報導，2022年全年中國大陸進口晶片製造設備年減15%至347億美元，是三年來首見減少；下降的趨勢延續進到今年。今年1月與2月的進口年減幅度加深至21%。

除了美國去年10月禁止高階晶片製造設備與軟體輸往中國大陸，北京自己的新冠清零封鎖，加上半導體市場2022年下半也走弱，都令中國大陸的生產活動與資本投資大幅挫低。

美國以蝕刻工具為強項的設備商科林研發（Lam Research）估計，今年全年因為輸陸限制，公司的營收將會減少20億美元到25億美元，大約是去年全年營收的十分之一。東京威力科創2021會計年度，中國大陸市場在其晶片製造設備的占比則是高達26%。

美國總統拜登已敦促日本與荷蘭管制輸往由中國大陸的晶片製造設備。荷蘭國貿部長Liesje Schreinemacher最近表示，荷蘭最快今年夏天就會增加一些管制條件。日本經濟產業大臣西村康稔則是說，日本會參考其他國家的做法，採取妥善措施。

英特爾（Intel）在美國政府去年10月發布禁令後，曾形容那是前所未有的最複雜的出口管制。許多公司因而不容易精確評估對營運的衝擊程度。

日經指出，尖端技術以外的晶片製造設備現在還是很方便買賣，電動車應用領域的成長很突出。日本相關業者也仍視中國大陸為重要客戶。