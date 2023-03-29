要美晶片補貼得交出財測 韓廠直呼無法接受！ 理由曝光

美國政府已要求根據晶片法申請投資補助的企業要交出Excel試算表文件，內含包含預期現金流在內的獲利能力計算公式。這讓南韓晶片廠大感驚愕，直呼這些申請的細節指引「太超過」。

BusinessKorea報導，根據美國商務部27日公布的晶片法辦補助細節，商務部要求申請補助的企業交出獲利能力指標，例如用Excel表格預估的現金流數字，還要附上驗證的計算方法，而不只是數字本身。這是補助辦法中「分潤條款」規定的一環。

美國商務部的模型，會要求輸入半導體工廠依據晶圓類型的產能、產能利用率、預期晶圓良率、投產首年的售價、每年產量與價格變化等數字。

南韓半導體產業人士直言，良率、產能利用率這類項目是公司競爭力的關鍵指標，屬於商業機密。如果這些機密透露給英特爾等美國競爭同業，將對三星電子和SK海力士帶來毀滅性的損害。

三星正投資170億美元在德州泰勒市興建晶圓廠，預期2024年底投產；SK海力士也計劃在美興建先進封裝廠。兩業者在考量爭取美方的補助時，如今要多費思量。

這並非頭一遭。在2021年半導體短缺時，美國政府也要求台積電和三星電子交出有關晶圓庫存、訂單、營收等機密資料，理由是美國政府希望提升供應鏈透明度。

另一位南韓產業人士表示：「除了補貼申請，美國政府經常要求其他公司揭露商業資訊，以利本土企業並為美國人擴大就業機會。」不過，個別企業這回有空間能與美國政府進行商議。

BusinessKorea的報導指出，考量到分潤條款、工會負擔與限制在大陸進行半導體投資，韓企若接受美國政府補貼，可能無法從中受惠，反而蒙受其害。

儘管如此，專家表示韓企仍無可避免申請補貼，因為通膨、商品價格上漲，導致投資費用墊高，而且還要考量到韓美關係。

韓國產業經濟和貿易研究院副研究員Kyung Hee-kwon表示：「美國政府的要求可能過分了，但美國擁有半導體原始技術，包括極紫外光為影設備的技術。」「三星若要在非記憶體領域成長，也需要一些高科技美國產業與高級人才，因此我認為三星電子將申請半導體補貼。」

延世大學經濟學教授Sung Tae-yoon則呼籲南韓政府與企業必須一致回應表明，韓企在與美國合作之際不可提供商業機密相關資訊，而且韓企也應該備妥與美國企業合作的計畫，做為與美國政府談判的籌碼。