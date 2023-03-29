Lululemon盤後狂漲13% 富裕消費者支撑業績

服裝零售商Lululemon Athletica周二盤後交易飆漲13%。該公司上季獲利和本年度業績展望均優於預期。儘管該公司仍擺脫不了庫存損及利潤的問題，但運動服需求仍高，繼續帶動業績。

總公司設在溫哥華的Lululemon公布上季（公司會計年度第4季）每股獲利為4.40美元，優於分析師原估的4.26美元。營收大增30%至 28億美元。

Lululemon預測本年度營收介入93億至94億美元，高於FactSet預料的91億美元，較上年度成長約15%。

Lululemon一直致力於改善近幾季庫存難以消化的問題，仍較上年同期增加50％，不過已較前一季度85%緩和。上季毛利率下降300個基點至55.1％，遠不如1月原估最多減少110個基點。

財務長Meghan Frank在電話會議上表示，「我們的庫存增幅會繼續減緩，預料隨空運費用降低，毛利率可顯著提升」。

Lululemon 品牌始終深受富裕消費者喜愛，這種趨勢和一般消費者因通膨而減少非必需性消費，形成強烈反差。

Lululemon 擁有死忠的客戶群，也因此得以維持原價銷售更多熱門產品，像是售價為98美元至118美元（約新台幣3,600元）之間的Align高腰瑜伽褲。

Raymond James分析師Rick Patel表示，Lululemon在品牌的吸引力這方面做得非常好，他並表示，網球和登山在內新產品問世，也有助提高消費意願。