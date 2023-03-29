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蘋果推出先買後付服務Apple Pay Later

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
延遲數個月之後，蘋果終於在28日推出先買後付服務「Apple Pay Later」。 路透
延遲數個月之後，蘋果終於在28日推出先買後付服務「Apple Pay Later」。 路透

蘋果公司（Apple）周二（28日）在美國推出取名「Apple Pay Later」的先買後付服務，凸顯蘋果更進一步發展金融服務，挑戰目前在美國市場的Affirm、Klarna等主要領導公司。

這項服務讓使用者將購買款項分成四筆，在六周內陸續付清，無需支付利息或額外費用。「Apple Pay Later」功能內建於iPhone的「錢包」應用程式中，用戶可以向蘋果無息借款50美元至1,000美元，信用額度由蘋果旗下的蘋果金融公司（Apple Financing）提供。

彭博資訊指出，蘋果去年6月首次發表了先買後付的服務，做為推廣金融服務的一環。市場當時預期「Apple Pay Later」會在去年9月推出，結果延後了數個月，直到現在才問市，而且還不是馬上就讓所有用戶都能使用。因為蘋果表示，周二推出的是正式發行前的版本，將以「隨機選擇」方式，提供給用戶；計劃在「未來幾個月」向所有用戶推出這項服務。

蘋果此一服務整合進iPhone的作業系統之中，而根據Counterpoint Research的資料，全美智慧手機中，iPhone市占超過50%。

金融時報說，2019年蘋果發行信用卡時的合作夥伴高盛，也會在「Apple Pay Later」的機制中協助蘋果連通萬事達卡的網路，以便直接授權支付。因為蘋果沒有這方面的執照。

造成「Apple Pay Later」延誤的原因，根據彭博先前報導，主要是這項服務的前述小額消費貸款功能，蘋果想要由新成立的蘋果金融來營運，蘋果金融自己執行徵信工作，其間涉及的一些技術問題，花了許多時間克服。

Apple Pay主管Jennifer Bailey說，「Apple Pay Later」設計的特色是「無息不收費」，客戶自己判斷，做出負責任的借款決定。

蘋果的先買後付服務是追隨Affirm、Klarna、Afterpay等公司的腳步，金融時報點出，現在美國因為經濟趨緩加上利率飆高，這些公司如今都苦於維持以往的盛況。

美國 信用

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