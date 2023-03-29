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英飛凌調高財測 車用與工業晶片需求強勁

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
德國晶片大廠英飛凌（Infineon）。路透
德國晶片大廠英飛凌（Infineon）。路透

德國晶片大廠英飛凌（Infineon）同時調高第2季與全年營收預估，理由是車用與工業產品需求比預期強勁。

英飛凌28日在聲明中表示，預期第2季營收超過40億歐元（43億美元），高於先前預估的39億歐元與分析師的預期數字；全年營收也將「大幅高於」先前預估的155億歐元加減5億歐元。

來自汽車產業的需求持續支撐包括英飛凌、意法半導體（STMicroelectronics）等晶片廠的獲利。汽車製造商與工業製造業者正在復甦，一甩新冠疫情時期供應短缺、烏克蘭戰爭爆發引發的全球不確定性等不利因素衝擊。

隨著營收增加、產品漲價以及更有利的能源成本，英飛凌表示預期第2季的利潤率將達high-twenties百分比（27%至29%），這高於先前預測的約25%利潤率。

英飛凌預定5月4日公布第2季財報。

英飛凌上月調高全年利潤率預估，理由是來自車廠的需求強勁、推高了價格。

疫情 半導體 戰爭

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