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美元連續二日下跌 投資人恢復對高風險貨幣的胃納

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師表示，日本企業可能在出售外國債券，以增強其資產負債表。路透
分析師表示，日本企業可能在出售外國債券，以增強其資產負債表。路透

美元周二連續二日下跌，對銀行業危機的疑慮有所緩解，投資人恢復對高風險貨幣的胃納。

美元指數下跌0.4%，報102.43，接近周四觸及的101.91的近七周低點。

歐元兌美元攀升至五日最高，歐元區政府公債殖利率率上漲。 歐元兌美元上漲0.5%至1.0847。

日圓也上漲，分析師指出，在周五日本財政年度結束之前，日圓流動有所回升。美元兌日圓最低跌至130.415日圓，尾盤下跌0.60%，報130.795。美元兌日圓在前一交易日跳漲0.64%，追隨美國公債殖利率大幅上漲走勢。

分析師表示，日本企業可能在出售外國債券，以增強其資產負債表。

TraderX策略師Michael Brown說：「美元最近的拋售可能已經過頭了，美元兌一籃貨幣已經從3月觸及的高點下滑了3%以上。」「市場在對聯邦公開市場委員會(FOMC)前景進行鴿派重估時似乎走得太遠、太快了，尤其是在決策者堅定地認為今年不會降息的情況下，」

周二的數據顯示，美國2月商品貿易逆差小幅擴大，出口下降，這可能會使貿易成為第1季度經濟成長的拖累，這沒給美元帶來什麼支持。

英鎊兌美元升值0.4%，徘徊在兩個月高位附近，英國央行表示，英國沒有面臨與矽谷銀行和瑞士信貸困境相關的壓力。

被視為風險偏好流動性代表的澳幣報0.67025美元，上漲0.8%，受到優於預期零售銷售數據的推動。

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