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美光喊客戶庫存情況好轉！估本季營收減近60% 符合預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國記憶體晶片大廠美光（Micron）。路透
美國記憶體晶片大廠美光（Micron）。路透

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）28日預測本季營收將比一年前大減近60%，但如此深的跌幅符合華爾街預期。美光也表示客戶庫存情況好轉，預期供需平衡將逐步改善。

財測消息出爐後，美光盤後股價呈現拉鋸走勢，一度上漲約3%，稍後又跌1.2%，接著回到平盤上下。美光股價今年來已上漲19%，投資人寄望記憶體晶片產業已度過最艱難時期。

由於過剩問題依然困擾晶片產業，美光預期本季營收將出現2001年來最大衰退情況，預期本季營收為37億美元加減2億美元，符合分析師平均預估的37億美元。

獲利預估方面，美光預期本季不計特定項目後每股虧損1.58美元，其中包含5億美元庫存減值相關的每股虧損0.45美元。

美光表示，將為2023年度持續投資約70億美元，這是先前測定範圍的低端值；此外，目標今年裁員15%，較原定的10%目標擴大。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示：「客戶庫存情況正在好轉，我們預期產業的供需平衡將逐步改善。」「我們依然對長期需求有信心，而且正審慎投資以維持我們的技術和產品組合的競爭力。」

Wedbush證券晶片分析師布萊森（Matt Bryson）表示，削減資本支出對投資人是好事，「把未來復甦的時間和廣度提前」。他指出，美光指出特定領域的客戶庫存開始正常化，這也是有利股價的因素。

OpenAI的ChatGPT這類生成式AI聊天機器人擴散應用，已拉高市場對資料中心的需求，也帶動儲存記憶體的需求，這有助減輕晶片需求減緩的趨勢。

梅羅塔在財報會議中向分析師表示，上述因素將帶動需求，產業到2025年可望見到創紀錄的營收，「當你展望未來，就等於AI。AI就等於記憶體，而美光妥善布局我們的技術和產品藍圖來迎接成長中的機會」。

美光的預測顯示記憶體晶片市場在歷經艱困時期後可能迎來轉機。過去一年來，消費者需求急劇下降，促使美光的客戶大幅削減訂單，客戶一直在處理積壓的過剩庫存。

回顧截至3月2日的上季財報，營收大減53%至36.9億美元，調整後每股虧損1.91美元。分析師預測平均值為每股虧損0.63美元，營收37.5億美元。

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